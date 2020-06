신안군, 압해읍 신용마을에 1004숲 조성

주민이 가꾼 800여 주 경관수로 숲 조성

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군은 지난 11일 1004숲 1호, 2호 조성을 기념하는 선포식을 압해읍 신용마을에서 개최했다고 12일 밝혔다.

1004숲은 주민들이 가꾼 경관수를 활용해 만든 소규모 마을 숲으로, 이번 압해읍 1004숲 1호, 2호는 10여 년 전 마을 주민이 가시나무 800여 주를 심었던 것을 신안군에서 수목 정비와 산책로를 개설해 마을 쉼터로 만들었다.

또한, 1004숲은 누구나 자유롭게 이용 가능한 공간으로 마을주민들의 자긍심을 높이고, 신안군 역점시책인 사계절 꽃피는 1004섬 조성사업의 새로운 동력원이 될 것으로 기대된다.

박우량 군수는 “1004숲 조성사업으로 경관수를 키운 주민들은 소득을 창출하고 마을 주민들은 내 집 앞의 작은 공원을 이용하게 돼 삶의 질이 향상될 것으로 기대한다”며 “앞으로 다양한 형태의 1004숲을 조성할 수 있도록 적극적으로 노력하겠다”고 말했다.

