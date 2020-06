중진 만난 김종인 "정부여당, 현상에 도취돼…우리는 미래로 가자"

[아시아경제 이지은 기자] 10일 중진 의원들과 만난 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 "정부 여당은 현상에 도취됐다. 우리는 미래로 가자"며 혁신을 요구했다.

김은혜 통합당 대변인은 이날 비대위원장-중진위원 회의 직후 국회 소통관에서 기자들과 만나 김 위원장이 이같이 말했다고 밝혔다. 그는 "(회의에서)김 위원장과 중진의원들 간에 당의 위기극복 혁신과제에 대한 허심탄회한 이야기가 오갔다"며 "어떻게 미래로 나아가야 할 것인가가 주된 이슈였다"고 전했다.

이 자리에서 김 위원장은 "정부여당이 현상에 도취되어 있다. 우리는 미래로 나가자. 국민에게 희망을 주는 정책 개발에 주안점을 두자"는 이야기를 한 것으로 전해졌다. 또 "한국 경제를 이끌어 갈 능력있는 정당으로서 신뢰감을 주자"며 "비대위 내용이 석연치 않거나 방향이 이상하다고 생각하면 언제든지 의견을 개진해 달라"고 요청하기도 했다.

이날 비공개 회의에서 김 위원장의 '보수 이념 탈피'에 대해 쓴소리가 나오기도 한 것으로 알려졌다. 김 대변인은 "김 위원장의 발언은 과거와 달라지지 않았다"며 "기본을 잊지 않고 있으며, 보수의 기본가치를 부정하는게 아니다. 시대변화에 따라 국민 요구를 충족시키는 데 정당의 존재이유가 있으며, 이념 논쟁보다는 실질적 국민 바람과 요구에 맞춰야 한다는 것이 김 위원장의 말"이라고 전했다.

김 대변인은 "현재 막대한 정부재정이 투입되어 있는데 금융에 의존하는 경제정책은 한계가 있으며, 국내총생산(GDP) 대비 국가채무비율이 50% 선이면 국제사회 신인도가 추락하고 우리 신용등급 하락도 불가피하다. 이런 상황에 대해서 현재 정부가 운영할 능력이 있는지 회의적이라는 발언도 있었다"고 현장 발언을 전했다.

중진 의원들도 포스트 코로나 경제정책 대안을 제시했다. 김 대변인은 "미래에 대한 실천적 예시로서 국민보건, 경제, 사회 3가지 분야를 제시하고, 이 분야의 변화를 예측할수 있는 게시판을 설정하자는 (중진 의원의) 제안이 있었다"며 "저희가 경제혁신위에서 논의할 것"이라고 설명했다.

또 김 대변인은 "당이 미래 과제를 던진다는 점, 실질적으로 이념 논쟁을 떠나 아젠다를 제시한 것을 긍정적으로 평가하는 중진들도 있었다"고 전했다.

