'아내의맛' 함소원, 육아 문제로 남편과 갈등…"스마트폰? 요즘 애들 다 봐"

[아시아경제 김연주 인턴기자] '아내의 맛' 함소원-진화 부부가 육아 문제로 갈등을 빚었다.

9일 오후 방송된 TV조선 예능 프로그램 '세상 어디에도 없는-아내의 맛'에서는 함소원-진화 부부가 17개월 딸 혜정이의 육아를 두고 언성을 높이는 모습이 그려졌다.

이날 혜정이는 여느 때와 달리 심하게 떼를 썼고 공격적인 모습까지 보였다. 이 과정에서 함소원은 스마트폰을 이용해 딸을 달랬다. 이를 본 진화는 스마트폰 동영상 사이트 노출을 걱정했다.

진화는 함소원에게 "스마트폰 너무 많이 보여주지 마. 눈에 안 좋다"고 말했으나, 함소원은 "애가 좋아하지 않냐. 요즘 애들은 다 본다"고 맞섰다.

함소원은 "혜정이가 자기가 골라 보는 걸 좋아한다. 영어나 양치 채널을 본다"며 "저는 스마트폰을 안 뺏는다. 그냥 놔두면 자기가 알아서 다른 짓을 한다"고 설명했다.

진화는 함소원에게 "다 자기 맘대로야"라고 말했고, 이에 함소원은 "애 앞에서 큰소리 내지 말라"며 맞받아쳤다.

이후 진화는 함소원이 아이에게 과자를 먹이는 모습을 보고 "본인 힘들 때만 과자와 음료수를 먹인다"며 "식사 전에 간식 좀 주지 마라"고 불만을 토로했다.

이후 함소원과 진화는 서로 "당신이나 짜증내지 말라"며 다툼을 이어갔다.

