경기도, 출렁다리 11곳 '안전 가이드라인' 마련

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 출렁다리 안전사고 예방을 위해 '안전점검 가이드라인'을 마련했다.

도는 안전관리실 주관으로 도내 출렁다리 관할 시ㆍ군 담당부서 및 민간전문가 등과 합동으로 도내 출렁다리 11곳에 대한 현장조사를 진행해 '출렁다리 안전점검 가이드라인'을 마련, 각 시ㆍ군에 배포했다고 10일 밝혔다.

배포된 가이드라인은 ▲안전점검 주기(정기안전점검 연 2회 이상, 정밀안전점검 3년에 1회 이상 등) ▲주요 부위별 안전점검 체크리스트 ▲안전점검 책임기술자의 자격 기준 ▲안전점검에 활용할 수 있는 주요장비 등을 담고 있다.

도는 중앙부처의 세부 안전관리기준 등이 마련되기 전까지 '경기도 출렁다리 안전점검 가이드라인'을 활용해 안전점검을 강화할 예정이다.

출렁다리는 경관이 좋은 산악·하천 등 위험지역에 주로 건설되고 움직임이 있는 구조이기 때문에 철저한 안전관리가 필요하지만 특수형태의 보도교에 관한 안전기준이 미비해 관리 부실에 따른 대형 안전사고 등이 우려됐다.

한대희 도 안전특별점검단장은 "경기도 자체 가이드라인을 활용한 안전점검으로 긴급보수 조치 등을 통해 출렁다리 안전사고를 예방할 수 있을 것으로 기대된다"며 "가이드라인을 현장에 적용해보고 전문가 의견수렴 등을 통해 문제점을 발굴한 뒤 지속적으로 보완해 나가겠다"고 약속했다.

한편 도내 설치된 출렁다리는 포천시 한탄강 하늘다리ㆍ한탄강 멍우리교ㆍ마당교ㆍ어메이징 파크브릿지, 부천시 은데미산 구름다리ㆍ까치울 구름다리ㆍ하우고개 구름다리, 파주시 감악산 출렁다리ㆍ마장호수 흔들다리, 안양시 수리산 출렁다리, 양평군 용문산관광지 출렁다리 등이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr