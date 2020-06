'백상예술대상' 강하늘, TV부문 최우수연기상 "이병헌 선배가 받은 상을…"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 배우 강하늘이 2020년 '제56회 백상예술대상' TV부문 남녀 최우수 연기상을 수상했다.

5일 경기도 일산 킨텍스에서 열린 제56회 백상예술대상에서 '동백꽃 필 무렵' 강하늘이 TV 부문 최우수연기상의 영예를 안았다.

올해 TV부문 남자 최우수 연기상 후보에는 '동백꽃 필 무렵'의 강하늘, '스토브리그'의 남궁민, '이태원 클라쓰'의 박서준, '하이에나'의 주지훈, '사랑의 불시착' 현빈이 이름을 올렸다.

이날 수상자로 호명된 강하늘은 함께 후보에 오른 배우들을 언급하며 "현빈 선배님, 남궁민 선배님, 주지훈 선배님 작품 보면서 자랐다. 또 (박)서준이 형이 버팀목이 되어줬다"고 운을 뗐다.

그러면서 "제가 선배님들보다 잘하는 것도 없고 올해 30년 되셨다는 이병헌 선배님이 받은 상을 제가 받았다는 게 죄송하다. 너무 감사드린다"고 소감을 전했다.

이어 "'동백꽃 필 무렵'을 만든 스태프들 감사하다"며 "상이란 게 기분 좋은데 마음을 흔든다. 정신 관리 잘해서 좋은 연기자 이전에 좋은 사람 되겠다"고 덧붙였다.

