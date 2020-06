[아시아경제 유제훈 기자] 인도 뉴델리 인근의 삼성전자 공장에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생해 공장 일부 가동이 중단됐다.

5일 현지언론 및 업계에 따르면 전날 삼성전자 노이다공장 핸드폰라인의 현지 직원 1명이 코로나19 진단검사결과 양성판정을 받았다. 이에 따라 삼성전자는 이날 하루 핸드폰 라인 가동을 중단했다.

삼성전자는 이후 6~7일 이틀간 해당 직원이 근무한 공간을 제외한 나머지 핸드폰 라인을 재가동 하고, 오는 8일부턴 전체 라인 운영을 정상화 한다는 방침이다.

