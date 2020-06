"본격 여름분양 시작" 다음주 전국 2만여가구 분양 돌입

[아시아경제 김유리 기자] 다음주 '검암역로열파크씨티푸르지오' 등 전국에서 2만여가구가 분양에 나선다.

6일 부동산114에 따르면 6월 둘째 주에는 전국 33개 단지에서 총 1만9393가구(일반분양 1만2029가구)가 분양을 시작한다. 서울 서초구 잠원동 '르엘신반포파크애비뉴', 인천 서구 백석동 '검암역로열파크씨티푸르지오', 광주 북구 문흥동 '더샵광주포레스트', 전남 여수시 웅천동 '여수웅천캐슬스타(오피스텔)' 등이 청약을 진행한다. 모델하우스는 15개 사업장에서 오픈을 준비 중이다. 서울 종로구 구기동 '쌍용더플래티넘종로구기동(도시형생활주택)', 서울 영등포구 여의도동 '힐스테이트여의도파인루체(오피스텔)', 인천 연수구 송도동 '힐스테이트레이크송도3차', 부산 부산진구 부암동 '백양산롯데캐슬골드센트럴' 등이 개관을 앞두고 있다.

DK도시개발·DK아시아는 인천 서구 백석동에 '검암역로열파크씨티푸르지오'를 공급할 예정이다. 시공은 대우건설이 맡았으며 지하 2층~지상 40층, 전용면적 59~241㎡, 총 4805가구로 구성된다. 주변에 백석중, 백석고 등이 가깝다. 종로엠스쿨, 풀무원푸드앤컬처와 협약을 통해 입주민들에게 단지 내 교육 특화프로그램과 삼식 서비스를 제공할 예정이다. 글로벌 컨시어지 기업인 '돕다(DOPDA)'와 업무협약을 체결해 입주민들에게 가족중심 컨시어지 서비스도 제공한다.

포스코건설은 광주 북구 문흥동 876-6 일원에 '더샵광주포레스트'를 분양한다. 지상 최고 39층, 7개동, 아파트 907가구, 주거형 오피스텔 84실 규모로 조성된다. 아파트는 84㎡ 679가구, 101㎡ 225가구, 121㎡ 1가구, 131㎡ 2가구, 오피스텔은 59㎡ 84실이다. 홈플러스(동광주점)와 농수산물시장, 각화초, 각화중, 무등도서관 등 생활 인프라가 인접해 있다. 광주병원·우암병원도 가깝다. 동광주·문흥·각화IC를 수월하게 이용할 수 있다.

쌍용건설은 서울 종로구 구기동 일대에 '쌍용더플래티넘종로구기동'을 분양할 예정이다. 단지는 지하 1층~지상 3층, 4개동, 82~84㎡, 총 52가구로 조성된다. 타입 별로 82㎡ 14가구, 82T㎡ 14가구, 82L㎡ 14가구, 84㎡ 10가구 구성으로 전 가구가 전용 84㎡ 이하의 중소형으로만 적용된다.

현대건설은 인천 연수구 송도동 397-5 일원에 '힐스테이트레이크송도3차'의 사이버 모델하우스를 12일 오픈할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 최고 49층, 8개동, 84~155㎡, 총 1100가구로 조성된다. 생활편의시설로는 현대프리미엄아울렛, 코스트코, 홈플러스 등이 가깝고 이랜드몰(예정), 롯데몰(예정), 송도 세브란스병원(예정)도 예정돼 있다.

현대엔지니어링은 오는 12일 여의도에 첫 힐스테이트 브랜드 단지를 선보인다. 서울 영등포구 여의도동 44-5 일원에 들어서는 '힐스테이트여의도파인루체'는 지하 6층~지상 17층 규모의 주거형 오피스텔로 상업시설과 함께 분양한다. 단지는 지하철 여의도역(5·9호선)과 샛강역(9호선)이 가깝고 수도권 전역으로 연결되는 여의도환승센터를 도보로 이용할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr