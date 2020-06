전주완산서, 단계적 개학시기 맞춰 ‘맞춤형 보호 활동’ 펼쳐…

[아시아경제 호남취재본부 박명진 기자] 전주완산경찰서(서장 최원석)가 코로나19 재확산 우려 속 단계적 개학이 잇따르며 경·학 합동 교외지도 활동을 하고 있다.

여성청소년계 학교전담팀은 지난 27일부터 중학생들의 단계적 개학이 이뤄지면서, 2차 감염의 우려가 높은 관내 PC방, 코인노래방 등 청소년 다중이용시설을 전주시 교육지원청과 현직 교사들과 함께 계도하고 있다.

특히 매주 전주 신시가지와 객사 영화의거리, 평화동 제2공원 일대 등 청소년 밀집지역들을 방문해 청소년들에게 마스크와 휴대용 손소독제를 전달하고, 현장에서 학생들과 소통을 이어갈 예정이어서 그 효과가 기대된다.

최원석 서장은 “단계적 개학에 따라 학생들의 코로나 감염 우려와 학교폭력 발생 등에 대해 맞춤형 보호, 선도 활동을 펼쳐나갈 것”이라고 말했다.

호남취재본부 박명진 기자 pmj1@asiae.co.kr