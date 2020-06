[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 2일 정무경 조달청장과 과장급 이상 간부공무원이 대전 유성구 소재 국립대전현충원을 찾아 순국선열의 기렸다고 2일 밝혔다. 정 청장이 현충탑에 분향하고 있다. 조달청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr