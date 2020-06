함안문화예술회관 기획전시 '그리고, 잇다'展 개최

함안 및 전국의 신진, 중견, 원로 작가 15명의 회화 전시

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 함안문화예술회관은 5일~7월 10일까지 31일간 함안문화예술회관 2층 전시실에서 함안 및 전국 각지에서 활동하는 작가들의 수준 높은 작품들을 만날 수 있는 기획전시 '그리고, 잇다' 展을 무료로 개최한다고 2일 밝혔다.

이번 전시회는 함안 및 경남, 울산, 부산, 광주 등 전국에서 활동하는 신진, 중견, 원로 작가들의 회화작품(서양화, 한국화)이 출품되어 세대 간, 지역 간의 작품을 서로 잇는다는 의미의 기획전시로 개최되며 다양하고 수준 높은 작품을 선보인다.

한국문화예술회관연합회가 주최하고 함안문화예술회관이 주관하는 이번 전시는 문화체육관광부와 한국문화예술위원회가 후원하는 '2020년 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화 공감 사업 기획·제작프로그램 전시 분야'의 목적으로 진행되며 이를 통해 군민들에게 우수한 문화향유 기회를 제공할 예정이다.

'그리고, 잇다' 展에 대한 자세한 내용은 함안문화예술회관 홈페이지 및 군 문화시설사업소 공연기획 담당으로 문의하면 된다.

