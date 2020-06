<국장급 승진>

▶고용보험심사위원회 위원장 이창길

▶서울지방노동위원회 상임위원 하헌제

▶울산지방노동위원회 위원장 이도영

<과장급 전보>

▶고용차별개선과장 강검윤

▶서울고용센터소장 최관병

