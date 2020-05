에이치엘비, '리보세라닙' ASCO서 자궁경부암·폐암·육종 등 임상결과 ‘탁월’…"완전관해 사례도 나타나"

[아시아경제 유현석 기자] 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 101,200 전일대비 1,900 등락률 -1.84% 거래량 761,506 전일가 103,100 2020.05.14 13:27 장중(20분지연) close 는 오는 29일부터 31일까지 진행되는 미국임상종양학회(American Society of Clinical Oncology, ASCO)에서 리보세라닙에 대해 총 16 건의 임상 내용이 발표된다고 14일 밝혔다. 이 중 중국내 연구자 임상 결과 자궁경부암에서 완전관해가 나타나는 등 다수의 의미있는 결과가 있다는 것이 회사 측의 설명이다.

