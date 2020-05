WHO "코로나19, 영원히 사라지지 않을수도 있다"

라이언 사무차장의 브리핑에 앞서 한 외신매체와 인터뷰한 숨야 스와미나탄 WHO 수석과학자도 비관적인 전망을 내놨다. "바이러스 통제에 4년에서 5년 정도 소요될 수 있다"며 "백신 개발은 현재 상황에서 최선의 방법이지만, 개발 이후 생산 및 분배문제로 시간이 소요될 것이며 그동안 바이러스가 또다시 변이해 백신의 효능이 뒤바뀔 위험성이 있다"고 말했다.

마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 13일(현지시간) 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 "코로나19 바이러스는 영원히, 절대 사라지지 않을 가능성이 있다"며 "백신이 개발되지 못할 경우 세계적으로 면역력이 충분히 생기기 전까지 수년이 걸릴수도 있다"고 말했다. 이어 "새로운 발병 사례를 감지할 능력도 없이 봉쇄조치를 완화하면 공중보건과 경제가 계속해서 나빠지는 악순환이 벌어질 수 있다"고 경고했다.