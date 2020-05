[드링킷] 뉴트리아들을 위한 BEST 식감 안주

짠맛이 덜해 프레첼만큼 맥주가 당기지 않지만 프레첼과 고구마 스틱 중 고르라면 고구마 스틱으로 하겠다. 맛이 질리지 않아 먹기 좋고 무엇보다 오독오독 거리는 식감이 맥주 마시는 기분을 up 시켜준다.

