[골프토픽] '메이저' PGA챔피언십 "무관중 경기로?"

'메이저' PGA챔피언십(총상금 1100만 달러)의 '무관중 경기'가 검토되고 있다. 미국 골프채널은 15일(한국시간) "세스 워 미국프로골프협회(PGA of America) 대표가 라디오 방송 시리우스XM에 출연해 오는 8월6일 개막 예정 PGA챔피언십에 대해 3가지 가능성을 언급했다"고 전했다. 당초 5월15일 일정이 미국 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따라 무기한 연기됐다가 다시 8월로 가닥을 잡은 상태다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.