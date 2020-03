“나이키, 코로나19 여파에도 온라인 매출 증가로 성장 지속”

29일 신한금융투자에 따르면 나이키의 2020회계연도 3분기 매출액 및 주당순이익(EPS)은 각각 전년 동기 대비 7% 증가한 101억달러, 22% 감소한 0.53달러를 기록했다고 전했다. 컨센서스 96억달러와 0.52달러를 상회는 실적이다. 이현지 신한금융투자 연구원은 이날 보고서에서 “직접 판매(D2C·Direct to Consumer) 매출 증가가 오프라인 매장 폐점에 따른 실적 둔화를 상쇄해 시장 우려를 불식시켰다”고 분석했다. 이번 분기 디지털 판매액은 36% 증가했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.