[클릭 e종목]"삼성전기, 1분기 실적은 선전할 것"

올해는 5세대(5G) 이동통신서비스 폰 교체 수요로 MLCC, 카메라모듈 매출이 증가할 것이라는 게 박 연구원의 분석이다. 그는 "올해 2분기 미국과 유럽에서 스마트폰 감소 우려도 존재하나 중국 스마트폰 및 IT업체 중심으로 생산 정상화의 긍정적인 요인도 상존한다. 1분기 생산 차질 이슈가 2분기에 해결된 동시에 이월된 신모델 출시를 감안하면 추정 실적의 하락 폭은 제한적으로 판단한다"며 "MLCC 시황은 점진적인 회복으로 예상하는데 전체 수량 증가보다 고용량 비중 증가로 평균공급단가 상승으로 추정한다. IT 제품 수요가 약화될 것으로 예상되나 스마트폰 내 5G 폰 비중 확대, 서버 및 네트워크 분야로 매출 다각화 추진이 가격 상승으로 연결될 것이다. 반도체 기판은 5G 폰 수요 증가로 FC CSP 매출이 확대할 것으로 본다"고 말했다.

