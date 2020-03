타이거JK, 오프라인 예배 강행 교회에 일침 "철없는 목사들, 인터넷 배워야"

지금이 너무 중요한 때입니다. 병원에선 우리가 감당할 수 있는 인원을 유지하면서 전염 속도를 늦추는 게 flatten the curve의 목적입니다. 아무리 의료 시설이 좋더라도, 50개의 병동에서 100명을 받아들일 수 없기 때문이죠. 만약 환자들이 30개 병동에서 다른 질병을 치료하고 있는 중이라면 80명의 환자는 치료받지 못한 채 줄 서 있어야 하는 겁니다.

그는 "오늘 백악관 브리핑에 따르면, 한국이 대처하는 방법에 대해 무척 부러워하면서도 이탈리아나 다른 유럽국가에서 보내주는 데이터를 더 분석한다"며 "지금이 너무 중요한 때다. 병원에선 우리가 감당할 수 있는 인원을 유지하면서 전염 속도를 늦추는 게 flatten the curve의 목적이다. 아무리 의료 시설이 좋더라도, 50개의 병동에서 100명을 받아들일 수 없기 때문"이라고 설명했다.