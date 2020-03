대우건설, 드론 제조사 아스트로엑스 지분 30% 투자

이번 투자는 대우건설의 신사업 창출전략인 ‘B.T.S(Build Together Startups)’프로그램에서 시작됐다. 대우건설은 지난해 8월 미래시장 개척을 위한 신성장 동력 확보를 위해 신사업본부를 신설해 미래핵심 건설기술, 사회적 이슈 해결, 미래사회 대응의 3대 핵심과제와 상생의 핵심가치를 실현하기 위해 ‘B.T.S’ 프로그램을 선보인 바 있다.

