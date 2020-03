코로나 대응 '강남인강' 무료 수강 4월12일까지 연장!

이미화 교육지원과장은 “사상 첫 4월 개학으로 모두 혼란스러운 상황이지만 강남인강의 특화된 콘텐츠를 통해 전국의 학생들에게 균등한 학습기회를 제공하는 것이 ‘함께하고, 배려하고, 존중하는 품격강남(Me Me We Gangnam)’ 의미”라고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.