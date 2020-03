중화학 주총 키워드 "컨트롤타워·구조조정 강화"

효성 주주들은 이날 "조 회장과 조 총괄사장이 회사를 더 잘 이끌어줄 것이라는 믿음이 있다"며 두 사람의 재선임 안건에 70% 이상이 찬성표를 던졌다. 조 회장은 인사말을 통해 올해 경영 전략으로 ▲고객 가치 차별화 ▲사업 혁신 ▲책임 경영 실천 ▲전 업무에 첨단 IT 적용 ▲지속 가능 경영 체제 강화 등을 제시하며 "대외 불확실성 속에서도 시장 지위 향상을 이뤄내고 브랜드 가치를 제고함으로써 주주 가치를 높여 나가겠다"고 강조했다.

