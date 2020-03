"등록금 돌려달라" 대학가, 온라인 강의 부실…혼란 언제까지

지난 16일 OO대 정치외교학과 C 교수는 아프리카TV에서 진행한 온라인 강의 도중 "별풍선 쏘자","교수가 너무 정치적으로 교육하는 것 아니냐", "교수 못생겼다" 등 원색적 악플에 시달렸다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.