조선대 대학원생들, 국내 첫 ‘스포트라이트 논문’ 선정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교 치과대학 미생물학교실 대학원생들(치의생명공학과)이 연구한 결과가 지난 1월 2일 발간된 미생물학 저널 ‘Journal of Bacteriology’에서 주목해야 할 논문(Spotlight Article)에 선정됐다.

