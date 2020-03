대림, 신반포15차 출사표…단지명 '아크로 하이드원'

대림산업은 ‘아크로 하이드원(ACRO Hyde One)’이라는 단지명을 제안했다. 국내 제일의 하이엔드 주거 브랜드로 성장한 아크로와 유일한 아크로 브랜드 타운을 의미하는 ‘디 원(The one)’ 이 합쳐진 이름이다. 최고의 상품과 디자인을 통해 진정한 하이엔드의 정점을 찍는다는 의미를 담았다. 실제로 대림산업의 아크로는 최근 글로벌 3대 디자인 어워드인 독일의 iF 디자인 어워드로부터 하이엔드 주거 브랜드 국내 최초로 커뮤니케이션 부문 본상을 수상했다.

