자진상폐 알보젠코리아 계열, 지분 담보로 1500억 조달

알보젠코리아홀딩스는 현재 알보젠코리아 지분 100%를 보유하고 있다. 알보젠코리아홀딩스의 대주주는 홀딩스 지분 100%를 보유한 대만 법인 '로터스제약(Lotus Pharmaceutical Co., Ltd)'으로, 미국 제너릭 의약품 기업 알보젠의 계열사다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.