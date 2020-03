[뉴웨이브] 코로라19 치료제로 주목받는 신약재창출

최근에는 신약 재창출 전략에 빅데이터를 이용한 인공지능(AI)을 응용하는 것이 효과적인 방안 중의 하나로 주목받고 있다. 지난해 5월 IBM이 신약 개발 AI 플랫폼인 'Watson for Drug Discovery'의 개발 및 판매를 중단하고 대신에 임상시험을 중심으로 집중하면서 신약 재창출과 같은 부분으로 선회했듯이 최근 다수의 개발자가 빅데이터에 기반한 AI 플랫폼으로 신약 재창출 분야에 집중하고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.