산은, 5월 ADB총회 '아시아 벤처비즈니스 챌린지' 공모

이번 공모전의 주제는 '스마트하고 지속가능하며 복원력과 포용력 있는 아시아 도시 개발(Developing Smart, Sustainable, Resilient and Inclusive Cities in Asia)'이며, 공모전을 통해 아시아 도시가 직면한 여러 발전상의 문제를 해결하는 데 기여할 수 있는 국내ㆍ외 유망 비즈니스 모델/기술을 찾는 것을 목표로 한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.