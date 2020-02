서울시, 건축주택종합정보시스템 구축 추진

서울시는 현재 자체적으로 운영 중인 건축주택데이터웨어하우스를 업데이트하는 방식으로 새 시스템을 구축할 것으로 보인다. 이를 위해 HIS, 119행정정보시스템, 시설물정보관리종합시스템(FMS)과 같은 시스템을 연계해 각종 자료를 확보할 계획이다. 새 시스템을 통해 고시원, 오피스텔 관련 정보와 준공예정일, 관리사무소 인력이나 아파트 단지별 부대시설과 같은 공동주택 관리현황까지 파악할 수 있다는 것이 서울시 설명이다. 주택 공급ㆍ멸실량 조회 기능을 고도화하고 공사장 공사단계별 점검ㆍ관리와 건축물 안전점검 이력 확인 기능을 추가하는 방안도 고려 중이다.

