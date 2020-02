해경은 선장 C 씨를 구조한 뒤 인근 조업선을 이용해 이송, 병원으로 옮겼다.

이후 해경은 15일 새벽 5시52분께 목도 북동방 3.2㎞ 해상에서 A호(2.22t, 연안자망)로부터 B호(2t, 연안자망)의 선장 C 씨(79·남)가 쓰러져 있다는 신고를 받고 연안구조정과 경비함정을 급파했다.