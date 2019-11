[W포럼] 5G에 가려진 내수 중심의 인터넷망 정책

그러나 안타깝게도 우리나라의 네트워크 정책은 'IT 강국ㆍ세계 최초의 5G 상용화'라는 타이틀에 걸맞지 않게 내수 중심의 근시안적 단계에 머물러 있다. 인터넷 서비스의 '탈국경성'에도 불구하고 국제망 1계위(Tier-1) 사업자가 없다. 1계위 사업자는 자사의 가입자에게 서비스를 제공함에 있어 다른 '망사업자'에게 대가를 지불하고 접속할 필요가 없으며, 자사의 필요에 따라 무정산 상호 접속만으로 완전한 연결(Full Connectivity)이 가능한 망사업자 집단이다. 미국은 다수의 1계위 망사업자를 보유하고 있으며 영국ㆍ프랑스ㆍ스페인은 물론 일본ㆍ홍콩ㆍ인도 등도 1계위 망사업자를 보유하고 있다. 우리나라에는 1계위 망사업자가 없어 구글ㆍ페이스북 등 글로벌 서비스를 끌어오기 위해서는 국제망과 접속해야 하고 엄청난 트랜짓 비용(중계접속 비용) 등 통신접속료를 부담해야 한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.