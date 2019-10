올해 노벨 화학상 리튬이온 배터리 연구 화학자 3명 공동수상(상보)

[아시아경제 김철현 기자] 올해 노벨 화학상은 스마트폰 등에서 사용되는 리튬이온 배터리를 연구한 학자들에게 돌아갔다. 스웨덴 왕립 과학 아카데미(The Royal Swedish Academy of Sciences) 노벨위원회는 9일(현지시간) 미국의 존 굿이너프, 영국의 스탠리 위팅엄, 일본의 요시노 아키라 등 3명이 노벨 화학상을 공동 수상했다고 발표했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.