이상화♥강남 웨딩사진 공개…12일 백년가약

한편 두 사람은 지난해 9월 방송된 SBS 예능 프로그램 '정글의 법칙 in 라스트 인도양' 편에 함께 출연해 인연을 맺었다. 이후 둘은 회식 등을 통해 만나며 연인으로 발전했고, 지난 3월 공개 열애 소식을 전했다.

