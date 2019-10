'6인조 컴백' 온앤오프 "목표는 1위, 팀 더 알리고 싶은 마음"

온앤오프의 'GO LIVE'에는 타이틀곡 'WHY'를 비롯해 '소행성', '억x억' 등 총 5곡이 수록됐다. 'WHY'는 상대방을 좋아할수록 망가지는 자신을 보며 이것을 멈출 수 없는 이유를 찾는다는 내용을 가졌다. 해당 앨범은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

7일 오후 서울 광진구 광장동 예스24라이브홀에서는 온앤오프의 미니 4집 앨범 'GO LIVE' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 자리에는 멤버 MK, 유, 이션, 효진, 제이어스, 와이엇이 참석했다.

6인조 재정비를 마친 그룹 온앤오프가 'WHY' 활동으로 1위를 해보고 싶다고 고백했다.

미니 4집 앨범 'GO LIVE' 발매 기념 쇼케이스 온앤오프. 사진=WM엔터테인먼트 제공