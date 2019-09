9월25일?...용산여성 스타트업 데이!

[아시아경제 박종일 기자] 용산구(구청장 성장현)가 용산여성인력개발센터(센터장 박은주)와 손잡고 25일 오후 1시부터 오후 5시까지 구청 광장 일대에서 ‘용산여성, 스타트업 데이(Start up Day)!’ 서울 여성 일자리 박람회를 연다.

