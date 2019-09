수입차 요즘 '성장보다 내실'

20일 업계에 따르면 메르세데스-벤츠, BMW, 렉서스, 토요타, 볼보 등 5대 수입차 브랜드는 지난해 말부터 올해 8월까지 서비스센터 총 12곳을 새롭게 열었다. 그간 수입차 구매를 망설이게 하는 대표적 장애 요소로 꼽힌 AS 문제를 우선적으로 손보며 질적 개선에 나선 것이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.