LG 올레드 TV, 77인치 게임기가 되다

LG OLED TV는 지난 8월 영국에서 열린 비교 평가(HDTVtest Shootout)>에서 ‘최고 게이밍 TV’를 비롯, 최고상인 ‘올해의 최고 TV(Best TV of 2019)’ 등을 차지한 바 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.