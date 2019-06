레드벨벳 "'짐살라빔', 이수만 강력 추천…과거 타이틀곡 후보였다"

레드벨벳 조이는 19일 오후 3시 서울 용산구 블루스퀘어 아이마켓홀에서 열린 새 미니앨범 ''The ReVe Festival' Day 1'('더 리브 페스티벌' 데이 원) 쇼케이스에서 '짐살라빔'에 대해 "예전부터 후보 중에 있었는데 보류가 되다가 이번에 이수만 선생님께서 이 곡을 소화할 수 있을 것 같다고 하시면서 강력하게 타이틀곡으로 하자고 해주셨다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.