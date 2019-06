'의상 논란' 베리굿 조현, 심경 토로 "따뜻한 응원에 눈물…팬들에 감사"

앞서 17일 상암동 에스플렉스센터에서 열린 '게임돌림픽 2019:골든카드'에 참석한 조현은 게임 '리그 오브 레전드'(League of Legends)의 한 캐릭터인 '아리' 의상을 입고 코스프레를 선보였다.

