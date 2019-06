[클릭 e종목]“NHN한국사이버결제, 오프라인 결제의 온라인화로 성장성 부각될 것”

[아시아경제 구은모 기자] 하이투자증권은 NHN한국사이버결제 NHN한국사이버결제 060250 | 코스닥 현재가 17,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,300 2019.06.18 08:21장시작전(20분지연) close 에 대해 O2O(Online to Offline) 사업의 가속화로 오프라인 결제의 온라인화가 이뤄지면서 성장성이 부각될 것으로 전망했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.