패밀리 전기 SUV의 新정석, EV5

기아가 전기차 전용 플랫폼을 기반으로 만든 다섯 번째 전기차를 선보였습니다. 바로 기아 전동화 라인업의 허리를 담당하는 준중형 스포츠유틸리티차량(SUV) EV5인데요.

EV5는 전기차의 대중화를 이끌 기아의 핵심 모델이자 전 세계적으로 가장 큰 SUV 시장인 C세그먼트(준중형) 체급의 차량입니다. 경쟁 모델로는 기아 스포티지, 현대차 투싼, 도요타 라브4, 혼다 CR-V 등 쟁쟁한 경쟁자들이 있죠.

이들을 물리치고 소비자의 선택을 받기 위해 기아는 EV5에 최첨단 안전·편의 사양을 대거 탑재했습니다. 정통 SUV 스타일의 차체를 적용했고요. 패밀리카로서 수요를 겨냥해 넓은 실내 공간을 확보했습니다.

과연 패밀리카로서 EV5의 실용성과 주행 성능은 어떤지 23일 경기도 하남·가평 일대에서 시승해봤습니다.

우선 외관 디자인은 기아 전기차 고유의 디자인을 계승한 동시에 강인한 인상을 줍니다. 전면부는 기아의 '디지털 타이거 페이스'를 적용해 단정함을 강조했습니다. 측면에서 보면 각진 차체 라인을 강조하며 정통 SUV의 느낌을 살렸고, 뒷모습도 직선을 살린 리어램프로 차체의 좌우 비율을 안정적으로 보이게끔 했네요. 차체는 스포티지보다는 작지만, 직선을 강조한 디자인 덕분에 실물로 보면 더 크게 느껴지기도 합니다.

실내 공간의 경우 스포티지와 비슷하지만 공간 활용성은 더 뛰어납니다. 패밀리카를 표방한 모델인 만큼 실내 공간을 넓게 확보하는데 많은 신경을 썼다는 사실을 알 수 있습니다. 2열 뒷좌석 머리와 무릎 공간이 넉넉하고요. 앞좌석 등받이에는 작은 테이블이 달려있어요. 이 테이블 위에 스마트 기기를 올려둘 수도 있고, 아이들을 위한 간식을 먹일 때도 편하게 쓸 수 있습니다.

또한 트렁크의 적재 공간도 동급 최고 수준입니다. 트렁크를 열고 양쪽 벽에 붙은 레버를 당기자 2열 좌석이 손쉽게 접혔어요. 뒷좌석을 모두 접으면 최대 1650ℓ의 적재 공간을 확보할 수 있습니다. 완전 평탄화도 가능해서 캠핑이나 차박 같은 다양한 활동을 하기에도 좋아 보였어요.

'원페달 드라이브'로 안정적인 승차감

실제로 운전해본 주행 성능도 합격점이었습니다. 모터 출력은 일상 주행에 부족함이 없었고, 주행 질감도 편안하고 부드러웠습니다. 회생 제동을 효과적으로 활용해 액셀 페달 하나만으로도 운전이 가능했어요. 이 같은 '원페달 드라이브'를 하면 급정거와 급출발이 줄면서 승차감도 안정적입니다.

는 EV5에 81.4㎾h의 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리를 탑재했습니다. EV5는 1회 충전 시 460㎞ 주행이 가능합니다. 공인 전비는 전비 5.0㎞/㎾h 수준인데, 실제로 주행해보니 이보다 높은 6.7㎞/㎾h를 기록했습니다.

급속 충전 시 약 30분 만에 배터리의 80% 충전이 가능하고, 양방향충전(V2L) 기능을 통해 야외에서 전자기기를 자유롭게 활용할 수도 있습니다. 실제 주행 전비가 공인 수치보다 높게 나와 유지비 측면에서도 효율적이라는 점은 패밀리카로서 큰 장점입니다.

또한 기아는 EV5를 패밀리카로 강조하면서, 특히 안전 사양을 최첨단 기술로 무장했는데요. 우선 운전자가 액셀 페달을 잘못 밟았을 때 안전을 보장하는 기능으로 ▲가속 제한 보조 ▲페달 오조작 안전 보조가 기본 탑재됐습니다.

가속 제한 보조는 현대차그룹 차량 최초로 EV5에 도입된 기술인데요. 이 기술은 차가 시속 80㎞ 미만의 속도로 주행 중인 상황에서 가속 페달을 잘못 밟은 경우 가속을 제한하는 기능입니다. 운전자가 당황해서 가속 페달을 브레이크 페달로 오인하고 밟았을 때, 차량이 이를 인식하고 알아서 속도를 제한해주는 거예요. 페달 오조작 안전 보조는 정차 상황에서 가속 페달을 잘못 밟았을 때 제동을 제어하는 기능입니다.

초기 구매비용 부담있지만 유지비 절감…경제성 높아

가격 측면에선 어떨까요. 소비자들의 기대보다 높다는 반응이 많은데요. 특히 중국 CATL의 NCM 배터리를 적용하면서 가격이 크게 낮아질 것이라는 기대가 있었지만 실제 출시가는 이에 미치지 못했다는 평가가 나왔습니다.

EV5는 가장 낮은 트림인 롱레인지 에어의 시작 가격이 4855만원으로 책정됐습니다. 국가 및 지방자치단체 보조금을 반영하면 4000만원대 초반에 구매할 수 있을 것으로 보입니다. 반면 동급 모델인 스포티지 하이브리드는 3346만원부터 시작합니다. 700만원가량 차이가 나죠. 전기차는 초기 구매 비용이 다소 높더라도 유지비 절감 효과를 고려하면 전체적인 경제성은 더 낫다고 볼 수 있습니다.

종합하면 EV5는 초기 구매 비용에서는 동급 하이브리드 차종 등 경쟁 모델보다 부담이 있는 것이 사실입니다. 그러나 유지비 절감 효과와 최신 전동화 기술, 가족 친화적인 공간과 안전 사양을 감안하면 '첫 패밀리 전기 SUV'로서 충분한 매력을 갖췄다고 평가됩니다. 앞으로 EV5가 실제 시장에서 소비자들의 선택을 얼마나 끌어낼 수 있을지 주목됩니다.