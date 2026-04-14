올해 1분기 기업들의 단기사채(STB)를 통한 자금조달 규모가 전년 동기대비 50.0% 증가한 383조2000억원으로 나타났다. 단기사채는 기업이 만기 1년 이하, 1억원 이상 발행 등 일정 요건을 갖춰 발행하는 사채로, 전자등록기관을 통해 발행·유통·권리행사 등을 전자 처리한다.

14일 한국예탁결제원에 따르면 유형별로는 금융기관 및 일반회사가 발행하는 일반 단기사채가 297조2000억원으로 1년 전보다 62.8% 증가했고, 유동화회사(SPC)가 발행하는 유동화 단기사채는 86조원 발행돼 18.0% 늘었다.

신용등급별로는 가장 높은 A1등급의 발행금액이 363조3000억원으로, 전체 발행 금액의 94.8%로 집계됐다.

만기별로는 3개월(92일)물 이하 발행금액이 382조원으로 전체 99.7%를 차지했고, 93∼365일물 발행금액은 1조2000억원으로 0.3%였다.

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업종별로는 증권회사(207조8000억원), 유동화회사(86조1000억원), 카드·캐피탈 등 기타금융업(50조4000억원), 일반·공기업(38조9000억원) 등이었다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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