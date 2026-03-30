전화 수신 방식 알람 서비스 ‘링고’, 구글플레이 정식 출시

전화 수신 방식을 활용해 사용자에게 콘텐츠를 제공하는 알람 서비스 '링고(Ringo)'가 구글플레이에 정식 출시됐다.

링고는 정해진 시간에 전화가 걸려오면 사용자가 이를 수신해 영상 등 디지털 콘텐츠를 확인하는 구조의 서비스다. 기존의 푸시 알림이나 메시지 전송 방식이 지닌 낮은 확인율을 개선하기 위해, 수신자가 직접 반응해야 하는 전화 매체를 활용해 콘텐츠 도달률을 높인 것이 특징이다.

해당 플랫폼은 정부 부처와 창작자, 기업 등이 자체 채널을 통해 구독자에게 정보를 직접 전달할 수 있는 기능을 제공한다. 업체 측은 알고리즘에 의존하지 않고 콘텐츠를 발송할 수 있어 전달 효율이 높으며, 특히 관공서의 공지 사항이나 긴급 정보 전달에도 활용이 가능하다고 설명했다.

수익 모델은 사용자 정보 기반의 타겟 마케팅 시스템을 적용했다. 광고주가 성별, 연령, 지역 등 조건을 설정하고 단가를 책정하면, 시스템이 적합한 사용자에게 광고를 송출하는 방식이다. 콘텐츠를 시청한 사용자는 이에 대한 보상으로 포인트 등을 지급받는다.

업체 측은 개인정보 수집을 최소화하면서도 단순 노출을 넘어 실제 시청 여부를 확인할 수 있는 마케팅 모델이라고 강조했다.

링고 관계자는 "보유한 특허 기술을 바탕으로 기존의 단방향 광고와 달리 실제 도달과 사용자 참여에 초점을 맞췄다"며 "이용자와 창작자, 광고주가 모두 가치를 공유하는 생태계를 조성하겠다"고 밝혔다.

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링고는 이번 출시를 기점으로 글로벌 시장 진출과 더불어 브랜드 및 창작자와의 협업을 순차적으로 확대할 방침이다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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