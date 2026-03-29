전국 어디서나 AI 훈련…2.5만개 중소기업 맞춤훈련 지원

정부가 전국 어디서나 인공지능(AI) 훈련을 받을 수 있는 기반 구축에 나섰다.

고용노동부는 한국산업인력공단과 함께 인프라가 부족한 지역 중소기업의 AI 훈련 접근성을 높이기 위해 '중소기업 AI훈련확산센터' 10개소와 'AI특화 공동훈련센터' 20개소 등 총 30개 훈련지원센터를 선정했다고 29일 밝혔다.

AI확산센터는 AI 훈련과정 개발과 전문 인력 양성을 담당하며, 민간 AI훈련코치와 공단 전담인력 등 약 500명이 2만5000개 중소기업을 직접 찾아가 기업 상황을 진단하고 맞춤형 훈련을 제공한다. 오는 4월 둘째 주부터 민간 코치 약 200명이 본격 활동에 들어가 기업별 훈련 로드맵 수립과 현장훈련(S-OJT) 연계를 지원할 예정이다.

AI공동훈련센터는 대기업과 대학 등이 보유한 인프라를 활용해 중소기업 노동자에게 무상으로 AI 특화 교육을 제공한다. 교육 과정은 자동차, 반도체, 바이오 등 지역 전략산업에 맞춘 실습 중심으로 운영되며, 제조공정 불량 예측 모델 개발이나 데이터 대시보드 구축 등 현장 적용성을 높인 내용으로 구성된다. 4월 중 참여기업 약 600개소를 대상으로 AI 전환 수준을 진단한 뒤 5월부터 본격적인 공동훈련에 들어간다.

정부는 부처 간 협업을 통해 AI 훈련과 솔루션 지원을 연계하는 '패키지 지원'도 추진한다. 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부, 산업통상자원부 등과 실무협의체를 구성해 AI 바우처, 스마트공장, 산업AI 실증사업 참여기업을 대상으로 공동 발굴과 합동 컨설팅을 진행할 계획이다. 현재 약 7200개 기업을 대상으로 훈련 수요조사가 이뤄지고 있다.

또한 AI확산센터와 공동훈련센터 간 연계를 강화해 기업의 훈련 수요에 따라 적합한 교육으로 연결하고, 기초 역량부터 핵심 인재 양성까지 단계별 지원 체계를 구축한다. 아울러 지역·업종별 AI 전환 우수사례를 발굴해 분기별로 공유하고, 연말에는 경진대회를 열어 성과 확산을 유도할 방침이다.

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김영훈 노동부 장관은 "AI와 인간이 협업하는 시대에는 AI를 활용할 수 있는 인재 양성이 핵심"이라며 "지역 중소기업이 AI 전환 과정에서 소외되지 않도록 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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