저렴한 노원도 매물 가뭄

경기로 빠져도 마찬가지

서울 전셋값 전주比 0.15%↑

경기 0.13%↑·동탄 0.4%↑

"전월세 물량이 없어서 아예 이사를 못 가고 있어요."

서울 외곽 아파트 전세시장에서 매물 품귀 현상이 경기도로 확산하면서 '억(億) 단위' 숫자가 바뀌는 현상이 나타나고 있다.

사진은 서울 남산 N서울타워에서 바라본 아파트 밀집지역. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

27일 부동산 중개업계에 따르면 광명시 하안동 광명e편한세상센트레빌 전용면적 59㎡ 전세가가 최근 5억6000만~5억7000만원에서 6억원으로 앞자리가 바뀌었고, 전용 84㎡도 6억원대 중반에서 7억원으로 뛰었다. 인근 공인중개업소 대표는 "양천·구로·강서 등 서울 서남권에서 넘어오는 수요가 있지만 내놓을 물건이 없다"고 했고 또 다른 중개사는 "입주 물량이 소진되면서 매물이 줄어 가격이 수천만원씩 올랐다"고 했다.

한국부동산원이 집계한 3월 4주(23일 기준) 주간 아파트가격동향에 따르면 이번 주 경기도 전셋값은 전주 대비 0.13% 올랐는데, 화성 동탄구(0.40%)가 경기 전체에서 가장 많이 올랐고 광명시(0.34%), 용인 기흥구(0.29%), 안양 동안구(0.28%), 하남시(0.23%)가 뒤를 이었다. 김포시도 일주일 전(0.20%)에서 0.26%로 오름폭이 커졌다.

부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 26일 기준 경기도 전세 매물은 1만8056건에서 1만3238건으로 27% 감소했다. 광명시는 한 달 전 854건에서 380건으로 55.6% 줄어 도내 감소 폭이 가장 컸다. 3개월 전(1722건)과 비교하면 감소율은 78%에 달한다. 용인 기흥구도 389건에서 석 달 만에 271건으로 30.4%, 수원 팔달구는 273건에서 189건으로 30.8% 줄었다.

경기도 매물이 줄어든 건 서울에서 발생한 품귀현상이 번졌기 때문이다. 서울 전체 전세 매물은 3개월 전 2만3263건에서 1만6826건으로 28% 줄었다. 시도 기준 전국 1위다. 서울과 경기 모두 석 달 새 전세 물건이 4분의 1 넘게 줄어든 셈이다. 한 달 전과 비교하면 서울은 10%(1889건), 경기는 9%(1337건) 감소했다. 서울 노원구 상계주공6단지 인근 공인중개업소 대표는 "전월세가 없다"면서 "노원구가 서울에서 제일 저렴한 지역인데 여기서도 물건이 없으니 결국 경기도로 빠질 수밖에 없다"고 말했다.

서울 외곽의 중저가 매물 감소세가 특히 두드러졌다. 한 달 새 중랑구 전세 매물은 103건에서 63건으로 38.9% 줄어 감소 폭이 가장 컸다. 구로구는 224건에서 147건으로 34.4%, 금천구는 99건에서 67건으로 32.4% 줄었다. 노원과 강북구는 각각 31.3%와 26.2%로 감소했다.

AD

매물 감소는 전셋값 상승으로 이어지고 있다. 서울 전셋값은 0.15% 올라 전주(0.13%)보다 오름폭이 확대했다. 매물 감소가 두드러진 강북 14개 구 전셋값은 0.19%로, 강남 11개 구(0.13%)보다 높았다. 광진구와 성북구가 전주보다 0.26% 올라 서울 25개 자치구 내 1위를 차지했고 이어 강북구(0.24%), 도봉·구로구(0.23%), 마포구(0.22%) 순으로 올랐다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>