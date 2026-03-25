하츠투하츠. 'Recording Academy™/ Rebecca Sapp, Getty Images 2026.' AD 원본보기 아이콘

그룹 하츠투하츠가 미국 로스앤젤레스(LA) 그래미 뮤지엄 무대에 올랐다고 SM엔터테인먼트가 25일 밝혔다.

하츠투하츠는 23일(현지시간) 현지에서 열린 '글로벌 스핀 라이브: 하츠투하츠'를 펼쳤다. 이번 공연은 북미 쇼케이스에 이어 다시 한번 전석 매진을 기록했다.

'글로벌 스핀 라이브'는 그래미 어워드를 주관하는 미국 레코딩 아카데미 산하 기관이 진행하는 공연이다. 음악 업계에서 권위 있는 브랜드인 그래미를 기반으로 아티스트의 음악과 경력을 조명하는 자리다.

앞서 그래미 뮤지엄은 공식 홈페이지를 통해 하츠투하츠의 출연 소식을 알렸다. 뮤지엄 측은 "하츠투하츠가 여덟 멤버의 독특한 매력을 지닌 팀이라며 강렬한 존재감과 가능성을 바탕으로 세계 음악계에 깊은 인상을 남길 것"이라고 평가했다.

하츠투하츠는 이번 공연에서 '루드!(RUDE!)'와 '포커스(FOCUS)', '스타일(STYLE)' 무대를 선보였다. 이어진 토크 코너에서는 음악 세계와 활동 일화, 연습생 시절과 팀의 미래에 관한 이야기를 나눴다.

현장에는 포브스와 할리우드리포트, 콘데나스트 등 현지 주요 매체와 업계 관계자들이 참석해 관심을 보였다.

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북미 일정을 마친 하츠투하츠는 오는 28일 인도네시아 자카르타 테니스인도어스나얀에서 팬미팅을 열고 활동을 이어간다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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