맥도날드가 신메뉴 '베이컨 토마토 디럭스 바질 크림치즈', '맥스파이시 바질 크림치즈' 2종을 출시한다고 24일 밝혔다.

맥도날드가 신메뉴 '베이컨 토마토 디럭스 바질 크림치즈', '맥스파이시 바질 크림치즈' 2종을 출시한다고 24일 밝혔다.(사진제공=한국맥도날드) AD 원본보기 아이콘

26일부터 판매하는 '베이컨 토마토 디럭스 바질 크림치즈'는 맥도날드의 스테디셀러 '베이컨 토마토 디럭스'에 바질 크림치즈를 더한 제품이다. 소비자의 다양한 선택을 위해 치킨 패티를 활용한 '맥스파이시 바질 크림치즈'도 함께 출시된다.

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맥도날드 관계자는 "바질 크림치즈를 더해 색다른 풍미를 완성한 신제품 2종으로 봄철에 어울리는 프레쉬한 맛을 경험해 보시길 바란다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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