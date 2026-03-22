식문화 변화·물가·인구 구조 변화 등 배경

“육즙·가성비 모두 잡아”…셰프들도 주목

미국 소비자들의 닭고기 선호 부위가 닭가슴살에서 닭다리살로 빠르게 이동하고 있다는 보도가 나와 눈길을 끈다. 한때 저평가되던 이른바 '다크 미트(Dark Meat)'가 식문화 변화와 물가 상승 흐름 속에서 주류 식재료로 자리 잡는 분위기다.

최근 월스트리트저널(WSJ)은 시장조사업체 써카나 자료를 인용, 닭 허벅지살과 다리살을 활용한 다짐육 판매량이 최근 1년간 23.1% 증가했다고 보도했다.

미국에서 닭가슴살은 오랜 기간 '건강식'의 상징으로 자리 잡아 왔다. 특히 미국 식품의약국(FDA)이 지방 함량을 기준으로 식품의 건강성을 판단하던 기준 아래 상대적으로 지방이 적은 가슴살이 우월한 부위로 인식됐다. 반면 닭다리살은 품질이 낮다는 편견 속에 주로 해외로 수출되는 경우가 많았다.

그러나 최근 분위기는 크게 달라졌다. 과거 지방 함량이 높다는 이유로 외면받던 부위가 두드러지는 성장세를 보이고 있는 것이다. 특히 육즙과 풍미가 뛰어난 닭다리살의 장점이 재조명되면서 미식 시장에서 인기를 끌고 있다. 뉴욕의 인기 식당 '페킹 하우스'가 닭가슴살이 아닌 허벅지살을 활용한 샌드위치를 판매, '뉴욕 최고의 메뉴' 중 하나로 꼽힌 사례 등이 이같은 변화를 상징적으로 보여준다는 평가다.

인구 구조 변화도 한몫했다. 아시아와 히스패닉계 인구가 증가하면서 이들이 선호해온 닭다리살 요리가 미국 외식 시장 전반으로 확산했다.

조리 측면에서도 장점이 부각된다. 닭가슴살은 조금만 과하게 익혀도 퍽퍽해지지만, 닭다리살은 높은 온도에서도 육즙과 식감을 유지해 활용도가 높다. 셰프들 사이에서는 "어지간해서는 실수하기 어려운 부위"라는 평가까지 나온다.

경제적 요인도 배경으로 꼽힌다. 최근 소고기 가격이 급등하면서 상대적으로 가격 경쟁력이 높은 닭고기로 수요가 이동했고, 그중에서도 가성비가 뛰어난 닭다리살이 주목받았다. 실제 미국 가금류 기업들은 외식 시장에서 뼈 없는 다크 미트 수요가 두 자릿수 성장률을 기록하고 있다고 전했다.

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수요가 늘면서 가격도 급등했다. 업계에 따르면 뼈 있는 닭다리살 가격은 최근 5년 사이 약 93% 상승한 것으로 전해졌다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



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