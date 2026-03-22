공항 보안검색 등 차질 길어지자 제안

기부 통한 급여 지급, "법적 불확실성"

'세계 최고 부자' 타이틀을 거머쥔 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 '셧다운(일시 업무정지)' 사태로 임금을 받지 못하고 있는 미국 교통안전청(TSA) 직원 문제를 해결하겠다고 나섰다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

21일(현지시간) 미 경제 매체 비즈니스 인사이더 등 외신에 따르면 머스크는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "수많은 미국인의 삶에 부정적 영향을 미치는 예산 교착 상황 동안 내가 TSA 직원들의 급여를 지급하겠다는 제안을 하고자 한다"고 말했다.

민주당은 도널드 트럼프 행정부의 이민 단속 정책에 반발하며 5주째 국토안보부 예산 처리를 미루고 있다. 이 때문에 국토안보부 산하 TSA 직원들이 급여를 받지 못하고 있다. 숀 더피 교통부 장관은 TSA 직원들이 오는 27일에 두 번째 급여를 받지 못할 것이라고 밝혔다. 법에 따라 셧다운 기간 계속 근무하는 TSA 직원은 셧다운이 종료되고 예산 지원이 재개된 후 임금을 소급해 받게 된다.

국토안보부의 셧다운 이후 366명이 사직했고, 결근율은 10%에 달한다. 이로 인해 미국 전역 공항에서는 인력이 부족해졌고, 승객 보안 검색에 상당한 시간이 소요되는 등 혼란이 이어지고 있다. 당국은 상황이 더 악화할 경우 소규모 공항이 폐쇄될 수도 있다고 밝혔다.

현재 약 5만명의 TSA 직원이 무급으로 근무하고 있다. 이들의 평균 연봉은 6만1000달러(약 9200만원)다. 다만 머스크가 기부를 통해 급여를 지급할 수 있는 법적 경로가 있는지는 불분명하다고 외신들은 꼬집었다.

필립 캔드레바 듀크대 교수는 USA투데이에 "연방 정부에 기부되는 돈은 모두 재무부로 들어간다"며 "어떤 기관이 이를 꺼낼 수 있는 권한이 있지 않다"라고 설명했다.

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한편 지난 10일 미국 경제전문매체 포브스는 제40회 전 세계 억만장자 순위에서 머스크가 1위를 차지했다고 발표했다. 머스크는 8390억달러의 자산을 보유한 것으로 추정됐다. 머스크가 보유한 자산은 포브스 집계 사상 처음으로 8000억 달러를 넘겼으며 2년 연속으로 전 세계 억만장자 1위를 차지했다. 다만 자산의 상당 부분이 테슬라 주식으로 묶여 있는 것으로 전해졌다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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