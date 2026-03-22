"학교 나오지 말고 출근은 4일만"…기름값 폭등에 각국 허리띠 조여

사회 불안으로 이어질까 우려도

중동 전쟁이 이어지면서 유가가 급등한 가운데 가격 통제로 버티던 각국이 에너지 절약 정책을 펼치고 있다.

20일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 각국 정부가 미국과 이스라엘의 이란 공습 직후에는 에너지 가격 상승 충격을 완화하는 데 초점을 맞췄지만, 에너지 수요를 줄이지 않은 상태에서 가격만 통제하는 것은 이번 위기의 해결책이 될 수 없다는 주장에 무게가 실리고 있다고 보도했다.

독일은 주유소 가격 인상을 하루 한 차례로 제한했고, 프랑스는 주유소 가격을 부풀리다 적발된 업체에 벌금을 부과하겠다고 경고했다. 헝가리는 연료 가격 상한제를 도입했다. 슬로바키아는 주요소에서 경유 판매 제한에 나섰고, 외국 번호판을 단 차량에 더 높은 가격을 책정했다.

이제는 에너지 사용을 줄이는 조치들이 속속 나오고 있다. 스리랑카는 공공기관과 학교를 대상으로 주4일 근무제를 도입하고, 연료 배급제를 시행했다. 방글라데시는 대학에 휴교령을 내렸고, 실내 온도를 25도 이하로 낮추는 것을 금지했다. 파키스탄은 2주간 휴교령을 내렸고, 몰디브와 네팔은 취사용 액화석유가스(LPG) 공급을 제한하면서 전기레인지 사용을 권고했다.

인도 역시 LPG 공급이 축소돼 결혼식 등 각종 행사에서 음식 메뉴를 줄이거나 숯과 장작 등 대체 연료를 찾고 있다. 태국에서는 TV 진행자들이 재킷을 입지 않은 가벼운 차림으로 출연해 실내 온도 조절을 독려했고, 공무원들에게는 재택근무 확대와 간소복 착용을 권고했다.

다만 수요 억제 정책에 관한 불만의 목소리도 커지고 있다. 영국은 주점·식당 등을 대상으로 야간에 병맥주를 보관하는 냉장고 전원 차단을 권고해 '미지근한 맥주' 논란이 일었다. 필리핀에서는 운송업계가 유류세 인하와 요금 인상을 요구하며 시위를 벌였다.

일부 기업은 이 사태를 기회로 삼고 있다. 독일에서는 연료 절감 효과를 볼 수 있다는 USB 장치·자석 등의 광고가 크게 늘었지만, 독일 최대 자동차 서비스 단체 ADAC는 이 상품들에는 아무런 효과가 없었다고 경고했다.

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아울러 글로벌 에너지 가격 급등이 사회 불안으로 번질 수 있다고 우려하기도 한다. 실제로 2022년 스리랑카에서는 에너지와 경제 위기가 맞물리며 정권 붕괴로 이어진 사례가 있다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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