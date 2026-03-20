다수 인명 피해 우려…국가소방동원령 발령

장비 70여대·인력 240여명 투입 진화작업

20일 오후 1시 17분께 대전 대덕구 문평동에 있는 한 자동차 부품 제조 공장에서 불이 나 현재까지 50여명이 부상을 입었다.

20일 오후 1시17분께 대전 대덕구 공장에서 발생한 화재 현장. 소방청 제공 AD 원본보기 아이콘

소방청은 신고 접수 9분 만에 대응 1단계, 14분 만에 대응 2단계를 발령한 데 이어 다수의 인명 피해 발생을 우려해 오후 1시 53분을 기해 국가소방동원령을 발령했다.

소방 당국은 장비 70여대와 인력 240여명을 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.

인명 피해는 오후 2시 30분 기준 중상자 35명, 경상자 15명으로 50명이 다친 것으로 전해졌다. 내부에 실종자가 있을 가능성도 있어 인명 피해가 더 커질 수도 있다는 우려도 나온다.

소방 당국은 불을 끄는 대로 건물 내부에 있는 실종자 파악 등 피해 규모와 자세한 화재 원인을 조사할 예정이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "소방청, 경찰청, 대전광역시, 대덕구 등 관련기관은 가용 인력과 장비를 총동원해 인명구조와 화재진압에 총력을 다해달라"고 지시했다.

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또한 윤 장관은 "이 과정에서 소방대원 안전사고가 발생하지 않도록 최선을 다해달라"며 "경찰에서는 화재 현장 주변 통제에 만전을 기할 것"을 주문했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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